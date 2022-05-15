Geleneksel tıbba yöneliş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi”nde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının geliştirilmesi çabaları kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koca uzayan ömür ve kronik hastalıklara bağlı olarak yaşam kalitesinin düşmesi, modern hayat şartlarının getirdiği fiziksel, sosyal ve psikolojik birçok soruna çare arayışının insanların geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilgisini artırdığını vurguladı. Koca, “Geleneksel tıp uygulamaları, modern tıbbın alternatifi olmaktan çıkıp tamamlayıcı bir unsuru olarak integratif tıp şemsiyesi altında gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kadim tıbbın doğumuna ev sahipliği yapan Anadolu’muz, geleneksel tıp uygulamaları açısından oldukça zengin bir birikime sahip. Türkiye olarak, bu zengin mirası ve imkanları hem insanımız hem insanlık yararı için kanıta dayalı ve güvenilir bir zemine taşımak konusunda çaba sarf ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı. AA

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