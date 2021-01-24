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‘Gevşersek başa döneriz’

24 Ocak 2021, Pazar 22:02
İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Vak’alar düştü, ancak tedbirleri gevşetirsek yine başa döneriz” dedi.

Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 789 yurttaşın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınında sıkı tedbirler sonucu vak’a sayıları düşerken, İzmir Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na uyarı geldi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı şehirdeki durumla ilgili bilgi verirken, tedbirlerin gevşetilmemesini, aksine daha da sıkılaştırılmasını istedi. Çamlı, “Kontrollü normal hayat denilerek kısıtlamaların kaldırılması Türkiye’de 30 binli vak’a sayısı ile karşımıza çıkmıştı. Şu an vak’alar düştü ancak tedbirleri gevşetirsek yine başa döneriz” dedi. İzmir’de bir buçuk ay öncesinde günlük 5 bin olan vak’a sayısının 200-300 civarına indiğini belirten Çamlı, “Yüz testten 35-36’sı pozitif çıkarken şimdi yüzde 8-10 aralığında. Koronavirüs testi için başvuranların sayısı ve hastaneye yatış oranı da azaldı. Ciddî düşüş olduğu görülüyor.  Gerek alınan tedbirler gerekse gerçek verilen paylaşılması ile farkındalık gelişti. Vatandaşlar rehavetten kurtularak gönüllü karantinaya başladı. Başarı hikâyesi anlatmaktan vazgeçerek gerçek sayıları verip geç de olsa doğruyu buldular” dedi.

“AŞILAMA SÜRECİ ŞEFFAF DEĞİL”

Tabip Odası Başkanı Çamlı aşılama süreciyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Yüzde 100 etkili aşının bile salgında etkili olabilmesi için toplumun yüzde 65-70’ne uygulanması gerektiğini vurgulayan Çamlı, “Bu da ülkemiz için 120 milyon doz aşı demektir. 60 milyon kişi aşılanmalı. Aşı etkisi yüzde 80 ise toplumun yüzde 85-90’ının aşılanması gerekiyor. Bu sağlanmadan koruyucu etkisinden yüksek oranda bahsedebilmek çok doğru olmaz. Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre 50 milyon dozluk bağlantı yapılabildi. Kalan 70-80 ne olacak belli değil. Bunla ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmıyor. Şeffaf olmayan süreç, aşılamada da devam ediyor. Şu ana kadar sadece 3 milyon doz geldi. Bakanın verdiği tarihe göre şu an 30 milyon doz gelmiş olması gerekiyordu. Bir sonraki parti ne zaman gelecek belli değil. Açıklama da yapılmıyor” yorumunu yaptı. İzmir - anka

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Kovid-19’u atlatanlar en çok neden şikâyetçi?

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 7 Aralık 2020’de hizmete giren “Kovid-19 Sonrası İzlem Merkezi”nin tedavi sürecinin ardından takip ettiği hastaların çoğunun eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan şikâyetçi olduğu bildirildi. Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, merkezin iyi bir ivmeyle hastalara hizmet sunduğunu söyledi. Davet ettikleri hastaların yüzde 10’unun yoğun bakımda tedavi görerek taburcu edilenlerden oluştuğunu aktaran Bildirici, “Merkezde takip ettiğimiz hastaların geneli, yaygın olarak gezici eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluk semptomunu tarif ediyor. Serviste yatan ancak yoğun bakıma girmemiş hastalarımızın yüzde 20’sinde, yoğun bakımda tedavi görmüş hastalarımızın yüzde 10’unda solunum güçlüğü problemine rastlıyoruz. Uyku bozuklukları, dalgınlık, unutkanlık gibi nörolojik semptomlara da rastlıyoruz. Hastalarımızın yüzde 90’ından fazlası merkezimizden çok memnun.”      

Ev egzersizi programları

Merkezle entegre çalışan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde görevli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Fulya Bakılan ise Kovid-19 rahatsızlığı geçiren hastalarda nefes darlığının arttığını, yürüme ve efor kapasitelerinin azaldığını gözlemlediklerini vurguladı. Eskişehir - aa

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