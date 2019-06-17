Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

Dijital ekranlı teknolojik cihazların kullanımı her geçen gün yaygınlaştığı günümüzde ekranlara karşı gözlerimizi korumak büyük önem taşıyor.

Dijital ekranlı teknolojik cihazların kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor ve bu iletişim araçları çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Toplumun her kesiminden ve yaş grubundan kişiler değişik amaçlarla da olsa günün önemli bir zaman dilimini ekran karşısında geçiriyor. Sosyal ilişkileri azaltan, insanları yalnızlaştıran, çevre ve doğadan daha uzak bir yaşama neden olan teknolojik cihazlar bu etkilerinin yanında göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. “Dijital göz zorlanması” adı verilen bu durum, giderek daha çok kişide ortaya çıkıyor. Memorial Lara Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Maden, dijital ekranların göz sağlığına etkileri hakkında bilgi verdi.

Dikkat edilmesi gerekenler

Dijital görsel araçlar ve ekranlarda kullanılan “led ve fluoresans” temelli aydınlatma gereçleri doğal ışık dağılımından biraz daha fazla kısa dalga boylu “mavi ışık” içerir. Genel olarak kısa dalga boyu ışınlar katarakt ve maküla dejenerasyonuna neden olabilmektedir. Ekran karşısında geçirilen süre nedeniyle yaşanılan rahatsızlıklara “Dijital Göz Zorlanması” denilmiştir.

Ekran karşısında yaşanan şikâyetlerin azaltılması için bilinçli olarak sıkça gözler kırpılmalı, gözlerin daha çok sulanması sağlanmalıdır. Çalışma ortamının havası çok kuru olmamalıdır. Göz kuruluğu problemi yaşayanlarda, ekran karşısında geçirilen süre için yapay gözyaşı damlaları doktorun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır. Eğer yaş gereği yakın gözlük gereksinimi de varsa bu kullanılmalı, gözler gözlüksüz görmeye zorlanılmamalıdır. Gözlük camları için hekimden görüş alınmalı, güvenilen yerlerden gözlük alınmalıdır. Periyodik olarak çalışmaya ara verilmelidir. “20-20-20” kuralı uygulanmalı, her 20 dakikada bir en az 20 saniye gözler ekrandan uzaklaştırılmalı ve yaklaşık 60 mt uzakta bir şeylere bakılmalıdır. Her 1-2 saat çalışma sonrasında yaklaşık 15 dakikadan uzun ara verilmelidir. Ekranların tozu sık sık anti statik bir bez parçası ile alınmalıdır. Çalışma ortamının aydınlatması yansıma ve parlamaları engelleyecek bir biçimde düzenlenmelidir. Ekrana her türlü parazit ışık girmesi önlenmelidir. Ekrana 40 cm uzaklıktan bakılması önemlidir. Ekran büyüklüğüyle orantılı olarak bu mesafe 70-75 cm’ye kadar çıkabilir. Genellikle ekran üst kenarı göz seviyesinde veya çok az aşağısında olmalı, dolayısıyla ekranın görülmesi gözlerin yukarı bakışını gerektirmemelidir. Klavye tam ekran önünde olmalı, varsa referans doküman ekrandan çok uzak olmayacak şekilde bir kağıt tutucuya asılmalıdır. Oturulan sandalye rahat ve uygun yükseklikte olmalı, gövde dik, uyluk zemine paralel olmalıdır. Ekran karşısında geçirilen süre özellikle çocuklar için çok daha önemlidir ve aileler açısından için ciddi bir sorun olmaktadır. Doğrudan bir sınırlama ve yasaklama yerine, çocukların ekran karşısında geçirecekleri sürenin bölünmesinin sağlanması ve başka oyunlara yönlendirilerek geçirilecek zamanlarının çekici kılınması önemlidir.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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