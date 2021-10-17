Gribal enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlarda maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle büyük bir artış olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddî artış var” dedi. Koca, “Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın” uyarısında bulundu. Bakan Koca son 24 saate ilişkin korona- virüs verilerini açıkladığı paylaşımda ise yeni vak’alar içinde gençlerin oranında artış olduğunu kaydetti. AA

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