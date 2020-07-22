Güneş sizi de çarpabilir

Dâhiliye Uzmanı Dr. Hakan Keküllüoğlu, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte güneş çarpması konusunda uyarılarda bulundu.

Küçükköy Bilge Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr. Hakan Keküllüoğlu, güneş altında uzun süre kalınması sonucunda vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak gelişen güneş çarpması konusunda vatandaşları uyardı. Güneş çarpmasının özellikle öğle vakti güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda oluştuğunu hatırlatan Keküllüoğlu, “Aşırı sıcak havalarda, beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasıyla gelişen güneş çarpması, daha çok çocuklarda görülse de hemen hemen tüm yaş grupları için tehlikelidir. Uzun süre yüksek sıcağa maruz kalmak güneş çarpmasını da beraberinde getirmektedir’’ dedi.

Aşırı besin tüketmek de tetikler

KeKüllüoğlu, “Hem tatil amaçlı deniz kıyısında geçirilen vakitler, hem de normalin üzerinde sıcaklık seviyesine sahip ortamlarda çalışmak güneş çarpmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bunun yanı sıra nemli hava da soğutma mekanizmasını azaltarak güneş çarpmasına sebep olabilir. Güneşli havalarda kalın giyinmek ve aşırı besin tüketmek de güneş çarpmasını tetikleyebilir. Terleme ve soluk almanın tam olarak gerçekleşemediği durumlarda sıcak bitkinliği ve güneş çarpması da kaçınılmaz hale gelir” dedi.

Sıcak komasına dikkat

Güneş çarpmasının en yaygın belirtilerinin baş ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, terleyememe, sinir sistemi bozuklukları, ruhî durum bozuklukları ve bilinç kaybı olduğunu vurgulayan Dr. Keküllüoğlu, “Havale, solunumda düzensizlik ve 40 derece üzerinde ateşle birlikte deride kızarıklık da varsa sıcak koması görülme ihtimali yükselmektedir. Sıcak çarpmasında, yüksek ateş, kuru –sıcak-ağrılı cilt, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve baş dönmesi, kas krampları, çarpıntı, uykuya eğilim, şuur bulanıklığı ve komaya kadar varabilen ciddî klinik tablolar görülebilir’’ diye konuştu.

Alınması gereken tedbirler

Dr. Hakan Keküllüoğlu, alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı: “Mecbur kalmadıkça güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkılmamalı. Terletmeyen ince, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmeli. Mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı. Günde en az 2,5-3 lt sıvı tüketilmeli. Sindirimi kolay hafif yiyecekler tercih edilmeli. Fırsat buldukça ılık duş alınmalı. Çocuklar dışarı çıkarılmadan en az 15-20 dakika önce krem sürülmelidir.Yaz aylarında çocuklara ince, hafif ve pamuk giysiler giydirilmelidir.”