"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Güneş sizi de çarpabilir

22 Temmuz 2020, Çarşamba 23:21
Dâhiliye Uzmanı Dr. Hakan Keküllüoğlu, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte güneş çarpması konusunda uyarılarda bulundu.

Küçükköy Bilge Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr. Hakan Keküllüoğlu, güneş altında uzun süre kalınması sonucunda vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak gelişen güneş çarpması konusunda vatandaşları uyardı. Güneş çarpmasının özellikle öğle vakti güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda oluştuğunu hatırlatan Keküllüoğlu, “Aşırı sıcak havalarda, beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasıyla gelişen güneş çarpması, daha çok çocuklarda görülse de hemen hemen tüm yaş grupları için tehlikelidir. Uzun süre yüksek sıcağa maruz kalmak güneş çarpmasını da beraberinde getirmektedir’’ dedi.

Aşırı besin tüketmek de tetikler

KeKüllüoğlu, “Hem tatil amaçlı deniz kıyısında geçirilen vakitler, hem de normalin üzerinde sıcaklık seviyesine sahip ortamlarda çalışmak güneş çarpmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bunun yanı sıra nemli hava da soğutma mekanizmasını azaltarak güneş çarpmasına sebep olabilir. Güneşli havalarda kalın giyinmek ve aşırı besin tüketmek de güneş çarpmasını tetikleyebilir. Terleme ve soluk almanın tam olarak gerçekleşemediği durumlarda sıcak bitkinliği ve güneş çarpması da kaçınılmaz hale gelir” dedi.

Sıcak komasına dikkat

Güneş çarpmasının en yaygın belirtilerinin baş ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, terleyememe, sinir sistemi bozuklukları, ruhî durum bozuklukları ve bilinç kaybı olduğunu vurgulayan Dr. Keküllüoğlu, “Havale, solunumda düzensizlik ve 40 derece üzerinde ateşle birlikte deride kızarıklık da varsa sıcak koması görülme ihtimali yükselmektedir. Sıcak çarpmasında, yüksek ateş, kuru –sıcak-ağrılı cilt, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve baş dönmesi, kas krampları, çarpıntı, uykuya eğilim, şuur bulanıklığı ve komaya kadar varabilen ciddî klinik tablolar görülebilir’’ diye konuştu.

Alınması gereken tedbirler

Dr. Hakan Keküllüoğlu, alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı: “Mecbur kalmadıkça güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkılmamalı. Terletmeyen ince, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmeli. Mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı. Günde en az 2,5-3 lt sıvı tüketilmeli. Sindirimi kolay hafif yiyecekler tercih edilmeli. Fırsat buldukça ılık duş alınmalı. Çocuklar dışarı çıkarılmadan en az 15-20 dakika önce krem sürülmelidir.Yaz aylarında çocuklara ince, hafif ve pamuk giysiler giydirilmelidir.” 

 

Okunma Sayısı: 847
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...

    Sosyal medya düzenlemesi ifade hürriyetine son darbe

    Çocukları koruyalım

    Kızartma yağları sürekli denetlenmeli

    AVM ziyaretçilerine önemli uyarılar

    Mevsimlik tarım işçileri de dertli

    DMÖ uyardı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgasına dikkat!

    İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı

    Keşmir'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için geldiler

    24 saat açık olacak: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretçilerle dolup taşıyor

    Ağrı - Doğubayazıt'taki selden acı haber!

    Bakan Koca, 24 Temmuz tablosunu değerlendirdi

    Türkiye'ye bir Ayasofya tebriği de Mescid-i Aksa'nın avlusundan

    "Kuşlar gibi uçuyorum'' diyen Kandemir: Başardık

    Belçika'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ayasofya Camii'ndeki tarihi hutbeden önemli mesajlar

    4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu

    Millî gelirimiz azaldı

    Ayasofya Camii Almanya'da 'TT' oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbadet, dua ve huzurun sembolü
    Ahmet BATTAL

    İtaat et, bu bir emirdir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Ayrıştıran siyaset” son bulmalı
    Risale-i Nur'dan

    Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi: Ayasofya
    Osman ZENGİN

    Dövme yaptırmayan gençler...
    Misbah ERATİLLA

    Vefasız doktor
    Genel

    Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...
    Yasemin YAŞAR

    Risale-i Nur’u israf etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.