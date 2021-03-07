Güneydoğu’da risk haritası nasıl “mavi” oldu?

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta illerin Covid değerlerine göre bir risk haritası yayınladı. Haritaya göre Güneydoğu’daki 13 il düşük riskin rengi olan maviye boyandı.

Diyarbakır’da görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Pandemi Güneydoğu’da yaz ayları boyunca ciddî düzeyde etki gösterdi. Her aileden bir kişi sevdiğini kaybetti. Ameliyathaneler yoğun bakıma çevrildi. Diyarbakır’da servislerde hasta seçmek zorunda kaldığımız oldu. Görünen o ki her iki kişiden biri hastalığa yakalanmış. Yani, sürü ve toplum bağışıklığı gerçekleşmiş denebilir” yorumunu yaptı.

Sözcü’nün haberine göre Bilim Kurulu üyesi olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alpay Azap ise kitle bağışıklığının yanı sıra kış koşullarından ötürü sosyal ilişkinin azalmış olabileceğini belirtti. Azap, “Burada kara kış var. İnsanlar evden çıkamıyor, ilçe ve köyler arasında insan hareketliliği olmamış olabilir” ifadesini kullandı.