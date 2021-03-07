"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Güneydoğu’da risk haritası nasıl “mavi” oldu?

07 Mart 2021, Pazar 20:48
Sağlık Bakanlığı, geçen hafta illerin Covid değerlerine göre bir risk haritası yayınladı. Haritaya göre Güneydoğu’daki 13 il düşük riskin rengi olan maviye boyandı.

Diyarbakır’da görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Pandemi Güneydoğu’da yaz ayları boyunca ciddî düzeyde etki gösterdi. Her aileden bir kişi sevdiğini kaybetti. Ameliyathaneler yoğun bakıma çevrildi. Diyarbakır’da servislerde hasta seçmek zorunda kaldığımız oldu. Görünen o ki her iki kişiden biri hastalığa yakalanmış. Yani, sürü ve toplum bağışıklığı gerçekleşmiş denebilir” yorumunu yaptı.

Sözcü’nün haberine göre Bilim Kurulu üyesi olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alpay Azap ise kitle bağışıklığının yanı sıra kış koşullarından ötürü sosyal ilişkinin azalmış olabileceğini belirtti. Azap, “Burada kara kış var. İnsanlar evden çıkamıyor, ilçe ve köyler arasında insan hareketliliği olmamış olabilir” ifadesini kullandı.

Etiketler: Güneydoğu, risk haritası, mavi
Okunma Sayısı: 379
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

    3 bin çocuk, anneleriyle hapiste

    Güneydoğu’da risk haritası nasıl “mavi” oldu?

    'İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun'

    Türkiye’de en âcil sorun geçim sıkıntısı

    İtalya'da sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti

    İsviçre'de peçe yasağı referandumla kabul edildi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha vefat etti

    Ne oldu da dolar 7.5’in üzerine çıktı?

    Hoşgörü ve birlikte yaşama günü

    Hava kirliliği ruh sağlığını bozuyor

    Bakan Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

    Çin, Uygur zulmünü inkar ediyor

    'Filistinli kadınların yüzde 40'ı işsiz'

    İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

    Filistin ile Çin arasında aşı anlaşması

    İran'dan İsrail'in tehdidine cevap

    Gazze Şeridi açıklarına füze düştü: 3 Filistinli balıkçı öldü

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Çin'in ihracatı yüzde 155 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ın yapamadığı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçiden mektup var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman: Aristo ve Eflatun’u boğan madde ayağımı da ıslatamadı
    Mehmet KARA

    Zihniyet değişimi nasıl olur?
    Genel

    İnsan Hakları Eylem Planı işin esasından çok uzak
    Abdullah Kuşe

    Fransa'da Risale-i Nur hizmetleri
    Adnan NACİR

    “He” demeli normalleşme
    Misbah ERATİLLA

    Taziyede uyanmak
    Rifat OKYAY

    Kör olanın inadı!..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.