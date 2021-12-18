Haftalık vaka haritası açıklandı

4-10 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Her 100 bin kişide en fazla vaka görülen ilk 3 il; Kırklareli, Çanakkale ve Ordu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illerdeki, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısının insidans haritasından öğrenilebileceğini söyledi. Her 100 bin kişide en fazla vaka görülen ilk 3 il; Kırklareli, Çanakkale, Ordu olurken, her 100 bin kişide en az vaka görülen iller ise Van, Hakkari ve Bitlis oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan iller Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 9 il ise şunlar oldu: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta. 3 büyük ilin son rakamları 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 olarak açıklandı.

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