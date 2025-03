Hanımlardan 56. yıl kutlaması

GAZETEMİZ YENİ ASYA’NIN KURULUŞUNUN 56. YILI ANKARA’DA YOĞUN VE COŞKULU BİR İŞTİRAKLA KUTLANDI.

Ankara’da 56. Yıl heyecanı - Yeni Asya’nın 56. yılında İstikamet ve sadakat vurgusu

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları gazetemizin 56. Yıldönümünü üniversiteli öğrencilerin de katılımıyla coşkulu bir programla kutladı.

Cebeci Hanım okuyucularının organizatörlüğünü yaptığı program, neşriyat hizmetlerinin ehemmiyetine dair yapılan Risale-i Nur dersiyle başladı. Ders interaktif bir şekilde üniversite öğrencileriyle yapılan neşriyat hizmetlerinde takip edilmesi gereken hareket tarzıyla alâkalı istişarelerle ilerledi. Dersin akabinde gazetemizden yazı paylaşımı gerçekleşti. Program 56. Yıla özel hazırlanan pasta kesimi ve ikramlarla son buldu.

Katılımcılar Ne Dedi?

Zeynepnur Yalabık: Sevdiğimiz, yolundan gittiğimiz bir düşüncenin her zaman yayılmasını ve sevdiklerimizin bu yolu bizimle beraber yürümesini isteriz. Hele ki bu yolun doğruluğundan eminsek. Bu sebeple okuduğumuz Nur derslerini, Yayınevimizin çıkardığı kitaplarımızı yaymak ve anlatmak istemememiz gayet güzel bir istektir. Bu konuda ne yazık ki (şahsım adına) okumakta eksik kaldığımız için anlatmakta da eksik kalmaktayız. Ne kadar okursak o kadar iyi anlar ve anlatırız. Nerede olursak olalım okuduğumuz hakikatlerle beraber Neşriyatımızın çatısı altında toplanarak hep biriz hep birbirimizle beraberiz.

Özlem Önder: Gazete, dergi gibi yayın organlarımız Risale-i Nur’un neşri hususunda büyük öneme sahip ve kendimizi neşriyat alanında geliştirmek açısından bizim için de büyük fırsat. Sosyal medya artık çoğu insanın içinde bulunduğu bir mecra. Orada vecize paylaşımları yapmak, bir faaliyet olduğu zaman duyuru paylaşımları yapmak kıymetli. Ayrıca kitap fuarlarında Neşriyat standımızda yer almanın da önemini azımsayamayız. Çünkü kitap fuarları her yaş grubu insanın gelip kitap sorduğu, merak ettiği bir ortam. Yani Risale-i Nur hakikatlerinin daha fazla kişiye ulaşması bakımından büyük önem arz ediyor. Doğru-yanlış her türlü bilginin meydanda olduğu bir zamandayız. Risale-i Nur’a herkesin çok ihtiyacı var. Bu hizmeti hepimiz kendi görevimiz bilmeliyiz, bu yönde ciddi gayret göstermeliyiz inşallah.

Ayşenur Sağun: Zamanında gazete en büyük yayın organlarından birisiydi ve Nurların yayılması ve neşriyatımız için önem arz ediyordu. Ağabeylerimiz de gerekeni yapıp önce haftalık, daha sonra günlük bir gazete çıkararak bu yayın organını etkili bir şekilde kullandılar. Günümüzdeyse farklı sosyal medya mecraları herkesin hayatında aktif olarak yer alıyor. Nur hakikatlerinin yayılması ve neşriyatımızı duyurmak için de bu uygulamaları aktif şekilde kullanmamız gerekiyor. Kendi şahsî hesaplarımızda paylaştığımız bir cümle bile bir başkası için anlamlı düşünceler uyandırabilir. Bir diğer nokta da günlük hayatımızda okuyarak ve yaşayarak, neşriyatımızı da okuyarak ve belki kitaplıklara bırakarak göstermek, insanların dikkatine sunmak etkili olacaktır.

Rüveyda Karataş: Her niyet bir ameli, her amel bir sonucu fısıldar. Fısıltılardan gür sadaları yaratan Allah, 56 yıl önce fısıldanan bir adı bugün onurla bağrımızda taşımamıza izin veriyor. Her tohum bir şecerenin habercisi; gün gelip yeşeren filiz, gün gelir asırlık çınar olur. Her yılında binler tohumuyla yeni habercileri, ümitleri haykırır. İslâm’ın gür sadasını haykırmak niyetiyle fısıldanan Yeni Asya, bugün on binlerin dilleriyle anılıyor. Bu yolda geçen 56 sene, her senesiyle hakka ve hakikate olan sadakatimizin bir nişanesi oldu elhamdülillah. 56 sene 56 bin gönüle doldu taştı, iman ışığına kandil oldu yandı. Kıyamete kadar nice sadık, 56 senelerle bu münevver ışığı güneş misali parlatır inşallah. Üniversiteli Ankara Hanım talebeler olarak “Bu neşriyat kandilimize bir damla yağı da biz sunalım” niyeti ve ümidiyle, ateşe su taşıyan karıncalarız.

Hilal Ünsal: Üniversiteli kardeşlerimizle Yeni Asya gazetemizin 56. Yılını kutladık. Programımız çok güzel geçti. Bu gibi faaliyetlerin olması hem bizlere, hem de kardeşlerimize şevk veriyor. Gazetemizin tanıtılmasına ve anlaşılmasına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Programımızda neşriyatımızın önemine de vurgu yaptık. Cebeci ablalarının hazırladığı ikramlar da programın ayrı güzel yanıydı. Bu ablalarla aynı yolda yürüdüğüm için çok nasipli olduğumu hissediyorum. Rabbim hizmetimizi kabul eylesin. Üstadın şu sözleri ile bitirmek istiyorum. “Son vasiyetim şudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sıkı tutmak, ittihad etmek, ittifak âleminde yaşamak!”

ZEPNEP TOPRAK - ANKARA