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2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hasta bezi için “nakit ödeme” dönemi

02 Temmuz 2022, Cumartesi 20:17
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) edinilen bilgiye göre, genel sağlık sigortalı (GSS) vatandaşların talepleri doğrultusunda, erişkin ve çocuk hastaların kullandığı alt bezi ve külotlu alt bezlerinin temini uygulamasında değişikliğe gidildi.

Daha önce sadece sözleşmeli satış merkezleri ve eczanelerden temin edilen hasta bezlerinin bedelinin, aylık nakdi olarak vatandaşlara ödenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hasta alt bezi temini için 2 ayda bir reçete düzenlenmesi uygulaması da kaldırıldı.

Uygulamadan faydalanmak isteyen GSS’li vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine dilekçeyle ya da “https://gss.sgk.gov.tr/SahisOdemeOnlineBasvuru/” internet sitesinden başvurularını yapılabilecek.

AA

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