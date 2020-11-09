Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bundan birkaç ay önce çemberin daraldığından bahsetmiştik. Şimdi artık çember kalmadı; hastalık kapıdan içeri girdi” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış aylarının da gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda toplanmaların arttığını, kapalı mekânlarda kurallara ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Bundan birkaç ay önce çemberin daraldığından bahsetmiştik. Şimdi artık çember kalmadı; hastalık kapıdan içeri girdi” dedi. İnternetten satılan hazır ilaçlara değinen Kayıpmaz: “İnternette satılan çeşitli Kovid-19’a karşı koruyucu olduğu söylenen çeşitli preperatların (hazır ilaç) herhangi bir etkinliği şu ana kadar kanıtlanmış değildir” şeklinde konuştu.

Ateş ölçerler doğru olmayabilir

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son zamanlarda artış gösteren ağır hasta sayısına değindi. Ateş ölçerler konusunda uyarılarda bulunan Kayıpmaz, “alış veriş merkezleri, kafeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar gibi yerlerin girişlerinde kullanılan ateş ölçüm sistemlerinin güvenilir olmadığını; bunun yerine HES kodu kullanımının daha sağlıklı olacağını vurguladı. Ateşin yüksekliğinin Kovid-19 hastalığının en belirgin özelliklerinden biri olmasının yanı sıra bazı hastalarda ateş yüksekliği görülmediğine veya ateşin anlık olarak yükselebileceğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Ateş gerçekten hastalığın en belirgin özelliklerinden bir tanesi, ama yapılan kimi çalışmalarda hastaların yarısı kadarında ateş olduğu gösterilmiş. Geniş çaplı hasta serileri üzerinde yapılan çalışmalar bunlar. Doğal olarak da hastanın alış veriş merkezine giriş anında ateşi olmayabilir. Hava soğuk olduğundan dolayı ateşi düşük çıkabilir. O ateş ölçerlerin hepsinin kalibrasyonu da doğru olmayabilir. Durum böyle olunca ateşi tespit etmeye çalışmaktansa kişinin ya da işlemeye girecek misafirlerin HES kodunu sorgulayarak onların riskli olup olmadığını tesbit etmek çok daha yararlıdır” ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretlerine ara verilmeli

Ev ziyaretlerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunan Kayıpmaz, “Ev içerisinde toplanabilecek kişi sayısı, dışarıda toplanabilecek kişi sayısı da kısıtlanmış durumda. Biz de Bilim Kurulu olarak bu yönde bir tavsiyede bulunduk. Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı. İnsanlar dışarıda tanımadığı kişilerden kendine virüs bulaşabileceğini düşünüyor, ama sevdiklerinden, yakın arkadaşlarından, akrabalarından hastalığın bulaşmayacağını düşünüyor. Bu da hastalığın yayılımı için karşımızdaki en önemli risklerden biri” dedi. Ankara - aa

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Toplumun yüzde altmışı aşılanmalı

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Normale dönüş ne zaman olur bunu kesin olarak bilemiyoruz, ancak önümüzdeki yıl pandeminin tümüyle sonlanmayacağını tahmin ediyorum. Yapılacak aşıların salgını durdurması için toplumun yüzde altmışını aşılamamız gerekiyor” dedi.