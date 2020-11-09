"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hastalık kapıdan içeri girdi

09 Kasım 2020, Pazartesi
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bundan birkaç ay önce çemberin daraldığından bahsetmiştik. Şimdi artık çember kalmadı; hastalık kapıdan içeri girdi” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış aylarının da gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda toplanmaların arttığını, kapalı mekânlarda kurallara ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Bundan birkaç ay önce çemberin daraldığından bahsetmiştik. Şimdi artık çember kalmadı; hastalık kapıdan içeri girdi” dedi.  İnternetten satılan hazır ilaçlara değinen Kayıpmaz: “İnternette satılan çeşitli Kovid-19’a karşı koruyucu olduğu söylenen çeşitli preperatların (hazır ilaç) herhangi bir etkinliği şu ana kadar kanıtlanmış değildir” şeklinde konuştu.

Ateş ölçerler doğru olmayabilir

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son zamanlarda artış gösteren ağır hasta sayısına değindi. Ateş ölçerler konusunda uyarılarda bulunan Kayıpmaz, “alış veriş merkezleri, kafeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar gibi yerlerin girişlerinde kullanılan ateş ölçüm sistemlerinin güvenilir olmadığını; bunun yerine HES kodu kullanımının daha sağlıklı olacağını vurguladı. Ateşin yüksekliğinin Kovid-19 hastalığının en belirgin özelliklerinden biri olmasının yanı sıra bazı hastalarda ateş yüksekliği görülmediğine veya ateşin anlık olarak yükselebileceğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Ateş gerçekten hastalığın en belirgin özelliklerinden bir tanesi, ama yapılan kimi çalışmalarda hastaların yarısı kadarında ateş olduğu gösterilmiş. Geniş çaplı hasta serileri üzerinde yapılan çalışmalar bunlar. Doğal olarak da hastanın alış veriş merkezine giriş anında ateşi olmayabilir. Hava soğuk olduğundan dolayı ateşi düşük çıkabilir. O ateş ölçerlerin hepsinin kalibrasyonu da doğru olmayabilir. Durum böyle olunca ateşi tespit etmeye çalışmaktansa kişinin ya da işlemeye girecek misafirlerin HES kodunu sorgulayarak onların riskli olup olmadığını tesbit etmek çok daha yararlıdır” ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretlerine ara verilmeli

Ev ziyaretlerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunan Kayıpmaz, “Ev içerisinde toplanabilecek kişi sayısı, dışarıda toplanabilecek kişi sayısı da kısıtlanmış durumda. Biz de Bilim Kurulu olarak bu yönde bir tavsiyede bulunduk. Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı. İnsanlar dışarıda tanımadığı kişilerden kendine virüs bulaşabileceğini düşünüyor, ama sevdiklerinden, yakın arkadaşlarından, akrabalarından hastalığın bulaşmayacağını düşünüyor. Bu da hastalığın yayılımı için karşımızdaki en önemli risklerden biri” dedi. Ankara - aa

***

Toplumun yüzde altmışı aşılanmalı

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Normale dönüş ne zaman olur bunu kesin olarak bilemiyoruz, ancak önümüzdeki yıl pandeminin tümüyle sonlanmayacağını tahmin ediyorum. Yapılacak aşıların salgını durdurması için toplumun yüzde altmışını aşılamamız gerekiyor” dedi.

 

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs, satılık değildir

    Depremi çocuklara nasıl anlatalım?

    Sorumluluktan kaçamazsınız

    Boş gündemlerle insanımızı yormayın

    Hastalık kapıdan içeri girdi

    Dünyada son 24 saatteki gelişmeler

    Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

    İzmir'deki vefat sayısı 115'e yükseldi

    Libya'daki toplu mezarlardan yeni cesetler çıkmaya devam ediyor

    Koca: Ağır hasta sayımız 2740’a ulaştı

    İzmir'de ''acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina'' sayısı 342'ye yükseldi

    ABD'de son 24 saatte 976 ölüm ve 118 bin yeni vaka!

    Adana merkezli IŞİD operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

    Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler

    Heniyye'den Biden'e çağrı: Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçin

    Trump'ın 4 yıllık karnesi

    Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

    Büyük öneme sahip Şuşa kenti de Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Joe Biden'den ilk mesajlar

    105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yerine men cezası

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sorumluluktan kaçamazsınız
    Genel

    Hastalık kapıdan içeri girdi
    Şükrü BULUT

    Meğer ki, bir insan dünyaya bedelmiş…
    Genel

    Boş gündemlerle insanımızı yormayın
    Mehmet KARA

    ABD seçimindeki ibretlik haller
    Abdil YILDIRIM

    Hayatın tadı tuzu kalmadı (mı?)
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın dediği olur?”
    Süleyman KÖSMENE

    İzmir depreminin düşündürdükleri
    Risale-i Nur'dan

    İlâhî bir ihtar ve ikaz olan musîbetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.