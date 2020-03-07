Hastalıklardan korunmak aşı ile mümkün

Aile hekimi Muhtar Özsoy geçmişte birçok salgın hastalığın aşıyla sonlandığını, aşının içerdiği kimyasalların vücudumuzdaki boyutunu, kızamığın ağır ihmaller sonucu yeniden ortaya çıktığını anlattı.

Bursa’da aile hekimi Muhtar Özsoy yeniden yaygınlık kazanan bazı profesörlerin ve halkın şiddetle savunduğu aşı karşıtlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meslek hayatına 1995 yılında başlayan Muhtar Özsoy geçmişte aşının kısırlaştırdığını söylüyorlardı günümüzde ise aşının otizme sebep olduğunu söylüyorlar diyerek aşı karşıtlarına ithafen, “Şu anda mesela korona virüs salgını var. Bütün bilim insanları harıl harıl aşı geliştirmeye çalışıyorlar. Aşı zararlı bir şey olmuş olsa bu insanlar niye aşı geliştirmek için uğraşsın?” diye konuştu.

Çocuklarımızı hastalıklara açık hale getiriyoruz

Mikropların bakteriler ve virüsler olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Özsoy Bakterilerin hücrelerin arasına girdiği için bakterilere karşı ilaçlarla mücadele edildiğini ama virüsler hücrelerin içine girdiği için ilaçlarla mücadele şansının olmadığını aktardı. Özsoy, “Virüs hastalıklarına karşı vücudu korumak için aşıyla hastalık öncesinde bağışıklık sistemimize virüsleri tanıtarak vücudun hızlı şekilde savunmaya geçebilmesini sağlıyoruz. Aşıyla virüsün hastalık yapıcı etkileri ortadan kalkıyor. Aşı dediğimiz olay bu” dedi. Aşının elde edilme yolunda da aşının etkinliğini ve raf ömrünü uzun tutabilmek için aliminyum tuzu ve civa gibi çeşitli kimyasallarla işleme tabi tutululduğunu anlatan ve son zamanlarda bu aliminyum tuzu ve civanın vücutta birikerek otizm gibi hastalıklara yol açtığı söylentilerinin bilimsellik içermediğini vurgulayarak, “Çocuk uzmanları konseyinin hazırladığı bir çalışmada bir çocuğun 5 yıl boyunca yani bir aşılama programı boyunca bütün aşılardan maruz kaldığı toplam aliminyum ve cıva miktarı bir yağmurda maruz kaldığı aliminyum ve civa miktarından daha az. Biz şimdi bu civa ve aliminyumdan sakınalım derken çocuklarımızı hastalıklara açık hale getiriyoruz. Çocuğumuzu sineğin ısırmasından sakındırırken yılanın ısırmasına maruz halde bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Çiçek hastalığı aşı ile ortadan kalktı

Dünyada aşılama programlarının 1920’li yıllardan sonra çok ciddi şekilde ve geniş kapsamlı yapılmaya başlandığını belirten Özsoy döneminde aralarında Aşık Veysel’in de bulunduğu birçok insanın kör olmasına sebep olan çiçek hastalığının aşıyla ortadan kaldırıldığını vurguladı. Özsoy, “2000 li yılların başlarında Çocuk felcini eradike ettik. Etrafta gördüğünüz tek ayağı aksayan insanlar aslında çok basit iki damlayla çocuk felci olmayacaklardı” dedi.

‘Kızamık salgınında ağır ihmaller yaşandı’

Günümüzde yeniden yayılmaya başlayan ve önlemi alınmadığı takdirde beyin felci gibi ölümcül sonuçlar doğuran kızamık hastalığıyla ilgili büyük bir ihmal söz konusu olduğunu söyleyen Özsoy şöyle konuştu, “Kızamık hastalığını Türkiye’de bitirmek üzereydik. Fakat son Suriye göç dalgasından sonra ağır bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Kontrolsüz bir şekilde milyonlarca insanı toplumun içine salmanın çok ağır bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Ve kızamık hastalığı tekrar hortladı” Kızamık ölümcül değil söylemlerini halk sağlığına kasıt olarak değerlendiren Özsoy, şu istatistikleri ortaya koydu, “Şu anda aşı karşıtlığı ve kızamık aşısı yaptırmama olayı 2013 yılında 100 civarlarındayken 2015’te 1000’li rakamlara çıktı 2019 da ise 20 binli rakamlara çıktı”

‘Aşı reddi bu karar sonrası yüksek boyutlara ulaştı’

Doğuda görev yaptığı zamanlarda hiç aşı yapılmamış altı çocuğun ailesine karşı nasıl direndiklerini, aşı yaptırmak için ne kadar uğraştıklarını anlatan Özsoy ilgili kurumlara bu durumu çok kez dile getirdikten ve bu durumun toplum sağlığı açısından da tehdit unsuru olduğunu yazılı olarak ifade ettikten sonra hastalık tedbiri kararı alındığını belirten Özsoy, “Hastalık tedbiri demek şu siz 18 yaşına kadar çocuk benim çocuğum ister aşılatırım ister aşılatmam diyemiyorsunuz. Çocuk sizin çocuğunuz ama bir hastalık olduğu zaman toplum sağlığını tehdit ediyor. Eğer aile rızasıyla çocuğa aşı yaptırmazsa devletin kurumları aşı yaptırma yetkisi kararı alındı” dedi. Özsoy, daha sonraki dönemlerde ise bir savcı tarafından bu kararın aleyhinde ailenin isterse çocuğumuza aşı yaptırmıyoruz diyebileceği yönde karar alındığını ve özellikle bu karardan sonra aşı reddi olayının çok yüksek boyutlara ulaştığını bildirdi.

Lütfiye Kef