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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Hastanelerde malzeme yok, ameliyatlar ertelenebilir

19 Haziran 2022, Pazar 15:12
Maliyet artışı nedeniyle birçok hastanede tıbbi cihaz ve malzeme sorunu yaşanıyor. Sağlıkçılar, “Gidişat iyi değil. Böyle devam ederse ameliyatların ertelenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir” uyarısını yapıyor.

Yurt dışından getirilen tıbbi ürünlerin fiyatı döviz kurundaki artış nedeniyle her geçen daha pahalıya mal olurken, birçok hastanede tıbbi cihaz ve malzemede tedarik sorunu yaşanıyor. Maliyet artışı nedeniyle hastaneler malzeme ve ilaç alabilmek için borçlanıyor. Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri ise kamudan ödeme alamadığı için yeni ürün getirtemiyor. Tedarik zincirinde yaşanan bu sorun yurttaşın sağlık hakkına erişimini engelliyor. Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Metehan Akbulut, “Hastaneler her gün biraz daha borçlanıyor, önümüzü göremiyoruz. Gidişat iyi değil. Özellikle ortopedide tıbbi cihaz alımında sorunlar yaşanıyor. Döviz kuru arttıkça firmalar da önlerini göremedikleri için malzeme vermek istemiyor. Böyle devam ederse ilerleyen günlerde ameliyatların ertelenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir” dedi.

DAHA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAYABİLİRİZ

Cumhuriyet’e konuşan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu üyesi Onur Akgün ise firmaların döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle satmış olduğu malın yerine yenisini alamadığına vurgu yaptı. Akgün, “Döviz kurları bizim için çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Hammaddeyi yüzde 18 KDV ile temin ediyoruz fakat iç piyasada tıbbi cihaz yüzde 8 KDV ile satılıyor. Firmalarımız döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yeni ürün alamıyor” diye konuştu. Kamu hastanelerine sattıkları ürünlerin ödemesini 7 ay sonra alabildiklerinin altını çizen Akgün, “Bu şekilde ayakta kalmamız mümkün değil. Bu durum önümüzdeki günlerde daha büyük sıkıntılar yaşayacağımızı gösteriyor” dedi. Devletten yaklaşık 10 milyar TL alacakları olduğunu belirten Akgün, “Ödeme alamadığımız için malzeme getiremiyoruz. Malzeme getiremeyince yurttaş tedavi olamıyor. Özellikle üniversite hastaneleri içler acısı bir halde. Bu sistem böyle gitmez bu aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

Etiketler: hastane, malzeme, ameliyat
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