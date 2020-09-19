Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs süreciyle ilgili, “Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Çember daralıyor. Salgınla mücadele yürütülmüyor. Bu süreci yönetenlere bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum. Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor” dedi. Hekimlik hep yorucu ve dert dolu bir iştir, ama hiç bu kadar tükenmiş ve çaresiz hissetmemiştim” diyen Prof. Şenol, “Salgını zaten hiç kontrol edemedik, ama daha da yüksek düzeyde bir hale gelecek. Salgını yönetmeye sistem yetmeyecek” uyarısını yaptı. Kontrolsüz ve çoklu odaktan bir toplumsal yayılım olduğunu vurgulayan Şenol, “Ankara, Vuhan oldu’ durumu yavaş yavaş diğer illerde de olacak. Hareketlenmeyi yüksek düzeyde izleyeceğiz” diye konuştu.

Yönetmeye sistem yetmeyecek

“Zaten hiç kontrol edemedik, ama salgın yüksek düzeyde bir hale gelecek” diyen Şenol, “Bu ne demek: Birincisi, sistem her şey onunla meşgul olacak. İkincisi ise hayatın açıldığı alanlarda aktif vak’a taramalarını yaptıracak sistem ve test yetmeyecek, yani toplumsal salgını yönetmeye ve yürütmeye sistem yetmeyecek. Ağır vak’a sayılarının arttığını ve biriktiğini görüyoruz. Gördüğümüz vak’alarda buzdağının yüzeyi... Önümüzü çok daha vahim görüyoruz, bu, çok daha büyük endişe yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

Her düzeyde personel hastalanıyor

Şenol, “Âcil serviste meselâ 8-10 yatırılması gereken hasta yatıyor, ama yatak sayısı buna cevap veremiyor. Çünkü bu hastalar hem çok fazla hem de sistemi çok uzun süre meşgul eden hastalar. Hem yoğun bakım yatağı hem de normal yatak yok. Bir de hastalanıyoruz tabiî ki... Meselâ bizim hastanemizde şu anda büyük ölçüde personel sıkıntısı hastalık nedeniyle olmaya başladı. Her düzeyde personel hastalanıyor” ifadesini kullandı.

Artık çok ağır geliyor

Şenol, “Haber vermeden Ankara’daki bir hastaneyi gezsinler. Test kuyruklarındaki insanları, kaç sıra verildiğini, âcil servisleri ve poliklinik kuyruklarını görmelerini istiyorum... Yeterli yoğun bakım uzmanı yok. Gözyaşlarını tutamayan hasta yakınları... Telefonda, Batman’da yaşlı kalmadı her gün 10 cenaze diyen eski hastam... Artık çok ağır geliyor. Hayat yalnızca Covid değil, Covid alanı çok tıkadı, başka hastalar ve hastalıklar da sağlık bakımına erişemiyorlar...” dedi.