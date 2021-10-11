Her dört kişiden üçü iki doz aşılı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de her dört kişiden üçünün iki doz aşılandığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden akşam saatlerinde “4, 3, 2 sizce ne demek” diye yazdı. Koca, yaklaşık 15 dakika sonra bu sorusunu şöyle cevapladı: “‘Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık’ demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!” Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 112 milyon 383 bin 237. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 54 milyon 502 bin 867’yken ikinci doz uygulanan kişi sayısı 46 milyon 260 bin 598.

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