Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, son günlerde medyada sıkça yer alan intihar haberlerine tepki göstererek, “Herkes sağduyulu olmalı” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, son günlerde medyada sıkça yer alan intihar haberlerine tepki gösterdi. Fatih’te yaşanan olayı hatırlatan Ay, “Hepimizin bildiği üzere, geçtiğimiz günlerde, İstanbul’un Fatih ilçesinde, aynı evde kalan 4 kardeşin ekonomik sebeplerden ötürü intihar ettiği iddia edildi. Şüphesiz, hepimizin içinin yandığı bu hadiseye basın yayın kuruluşlarımız da, ziyadesiyle ilgi gösterdi. Olay hakkında ve olayın detayları hakkında bir çok haber yapıldı. Haberler manşetlerde yer aldı. Fatih’teki üzücü hadisenin hemen ardından, bu sefer Antalya’da, yine aynı aileden, 2’si çocuk 4 kişinin aynı maddeyi kullanarak öldükleri haberlerini okuduk. Tabiî ki, çocukların intihar ettiklerini söyleyemeyiz, ancak olayın altından yine ekonomik sıkıntılar çıktı” şeklinde konuştu.

Basın daha dikkatli olmalı

Medyanın bu haberleri verirken dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Bilal Ay, “Elbette ki bir sansürden bahsetmiyoruz, ancak medya sektöründe görev yapan arkadaşlarımızın biraz daha sağduyulu hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunların örnek olarak görülmesinden, bu üzücü hadiselerin tekrar edilmesinden endişe ediyoruz. Bu bağlamda basınımızın değerli mensuplarının da, istemeyerek de olsa, bunalımdaki başka kişilere örnek olabilecek haberler yapmamaları gerekiyor. Tabiî ki, sadece basın mensupları değil herkes sağduyulu olmalı” şeklinde konuştu.

Hepimiz suçluyuz

Bilal Ay, “Elbette ki, bu olaylardan bir kesimi suçlu göstermek istemiyoruz. Toplum olarak hepimiz suçluyuz. Millî ve manevî değerlerimizi her geçen gün yitiriyor, irtifa kaybediyoruz. İntiharın hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz, ancak gerek manevî alanda gerekse ekonomik alanda atılması gereken adımların da hızla atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aile müessesesi güçlendirilmeli

Ay, “Aile müessesesinin sür’atle güçlendirilmesi gerekiyor. Yok olmak üzere olan mahalle kültürünün yeniden canlandırılması gerekiyor. Komşuluk bağlarının, yardımlaşmanın, diğergamlığın yeniden toplumumuzda yükselen değerler olması gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.