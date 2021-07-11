İki doz aşı koruyor

Delta varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İki doz aşının yoğun bakıma gitme ve kayıpları önlediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK’te Cüneyt Özdemir ile 5N1K programına katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, “BioNTech aşısı için Delta varyantına karşı koruyuculuk yüzde 67. Yani aşı olanların bazılarında Delta varyantı ile boğaz ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bugün delta varyantı, başka gün başka bir varyant olacağını düşünerek kişiler arasındaki mesafeye çok dikkat ettirmeliyiz ve kapalı alanlarda maskeye dikkat etmeliyiz. 2 doz aşılıysak, Delta’ya karşı korunuyoruz demektir. Korunuyoruz derken şöyle açıklayalım, aşılar Delta’da hastaneye başvuracak kadar ağır olmasını ya da kayıpları önleyecek kadar önemli” ifadelerini kullandı.

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