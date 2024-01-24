İlaç krizi kendini göstermeye başladı

Yılın belirli zamanları ilaç bulmakta zorluk çekilirken bu durum kalıcı bir hal almaya başlayacak.

Yapılan zammı az bulan bazı yabancı firmalar ilaçlarını Türkiye’den çekmeye başladı. İlaç euro kuru, önceki yıllarda yılda bir kez şubat ayında güncellenirdi. Güncelleme tarihi yaklaşınca kısa bir süre ilaçlarda bir miktar sıkıntı yaşanırdı. Ancak ilaç avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça sıkıntı başlamış bazı ilaçlara ulaşmak çok zor hale gelmişti. Habertürk TV’nin haberine göre; en son 16 Aralık’ta ilaçlara yüzde 25 zam gelmiş ve böylece 14 lira seviyesindeki kur 17 lira 55 kuruşa yükselmişti. Yapılan son zam güncel reel kurun hemen hemen yarısı anlamına geldiği için yabancı firmaların bazı ilaçlarını Türkiye pazarından tamamen çektiği bildirildi. Haber Merkezi

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