İlâç yokluğu halk sağlığını tehdit ediyor

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türk Eczacıları Birliği’nin gündeme getirdiği ilâç yokluğu sorununu Meclis’e taşıyarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan acil çözüm talep etti.

Altıntaş, kritik ilâçların piyasada bulunamamasının halk sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Eczanelerde bulunamayan ilâç sayısının 2.500’ü aştığına dikkat çekerek, halk sağlığının ciddî tehdit altında olduğunu ifade eden Altıntaş, özellikle ithal ilâçların temininde yaşanan güçlüklerin çözümüne yönelik Bakanlığın hangi adımları attığını sorarak, döviz kuru politikası ve ilâç fiyatlandırma sistemi nedeniyle yaşanan arz sıkıntısına çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Kritik ilâçların piyasada bulunamamasının kronik hastalıkları olan vatandaşlar için ciddî sağlık riskleri doğurduğunu vurgulayan Altıntaş, bu konuda Bakanlığın tedbir alıp almadığını gündeme taşıdı. Altıntaş, çözüm üretilmemesi hâlinde ilâç krizinin halk sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, Sağlık Bakanlığı’nı derhal harekete geçmeye çağırdı. Mehmet Kara - Ankara

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