İlaç yokluğunun sebebi eczaneler değil

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, birçok ilâcın eczanelere kısıtlı sayıda gönderildiğini belirterek “Bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilâçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor” dedi.

Çocuk şurupları ve antibiyotiklere ulaşılamıyor Artıgerçek’deki habere göre TEİS Genel Başkanı Saydan, eczanelerde yaşanan ilâç yokluğuna ilişkin açıklama yaptı. İlâç sıkıntısının sebebinin eczaneler olmadığının altını çizen Saydan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilâç euro kuru artışı öncesinde piyasada ilâç yokluğu yaşanıyor. İlâçlar, firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük hiçbir eczanenin talebine tam karşılık vermeyecek oranda 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere veriliyor ya da yok denilerek gönderilmiyor” diye belirtti. Saydan, Sağlık Bakanlığı’na şu çağrıyı yaptı: “TEİS olarak; vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın İlâç Takip Sistemi (İTS) üzerinden aylık ortalama ilâç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilâç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tesbit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz.” Haber Merkezi

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