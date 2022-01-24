Çocuk şurupları ve antibiyotiklere ulaşılamıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, şubat ayında gerçekleşecek ilâç euro kuru güncellemesi öncesinde, piyasada bazı ilâçlara ulaşımın zorlaştığını açıkladı. Açıklamada özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi ilâçların bulunamadığı vurgulandı.

Her yıl Şubat ayında ilâç euro kuru belirleniyor. Bu sene kurda yaşanan artış sebebiyle ilâca ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Fiyat artışı öncesinde özellikle Ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor ve bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilâçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor” dedi. Ancak, Şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilâçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebiliyor. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilâçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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