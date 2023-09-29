İlaca ulaşmak gittikçe zorlaşıyor

İlaç teminindeki sorunları gidermek amacıyla kur güncellemesine gidilmesine karşın Türkiye’de ilaca erişim problemi devam ediyor.

Bu bağlamda kanser tedavisinde kullanılan ‘Mitomycın kyowa’ adlı ilacın bulunamaması da hastaları zor durumda bırakıyor. Elazığ’da yaşayan bir kanser hastası, bu ilaca erişmediğini bu ilacın muadili olan ilaçların da tedavisinde faydalı olmadığını belirtti. Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik, yaklaşık 180 civarı ilaca erişimlerinin olmadığını belirtti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’de kanser hastaları, tedaviye giden yolun her aşamasında çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Kanser ilaçlarının piyasadaki tedarikinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra, döviz kurundaki artış sebebiyle tek bir dozu on binlerce lirayı bulan ilaçlara erişmek hastalar için giderek zorlaşıyor. Haber Merkezi

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