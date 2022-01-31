İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. Bir önceki hafta 1571,46 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakaların en çok arttığı 10 il 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

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