İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Samsun'u 1410,63 ile Tokat, 1358,06 ile Amasya takip ediyor.

En az vaka ise 91,84 ile Bingöl'de kaydedildi.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.

"Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."