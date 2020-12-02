İngiltere, Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay verdi

İngiltere, Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke oldu.

İngiltere,Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını onayladığını ve önümüzdeki haftadan itabaren ülke genelinde kullanılacağını açıkladı.

İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Ajansı (MHRA) tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla tarafından yapılan açıklamada, "Bu yetkilendirme, bilimin kazanacağını ilk ilan ettiğimizden beri üzerinde çalıştığımız bir hedefti ve MHRA'yı dikkatli bir değerlendirme yapma ve İngiltere'de insanları korumaya yardımcı olmak için zamanında harekete geçme yeteneklerinden dolayı alkışlıyoruz. Daha fazla yetkilendirme ve onay beklediğimizden, dünya çapında yüksek kaliteli bir aşıyı güvenli bir şekilde tedarik etmek için aynı düzeyde aciliyetle hareket etmeye odaklandık" dedi.

İngiltere, Sağlık Bakanı Matt Hancock ise aşılama programın önümüzdeki hafta başlarında başlayacağını söyledi. İngiltere Aşı Komitesi, öncelikli olarak aşı olacaklara ilişkin son tavsiyesini kısa vir zaman içinde duruacağını bildirdi.