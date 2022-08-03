"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İşverenler vakaları gizliyor mu?

03 Ağustos 2022, Çarşamba 20:00
Hekimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i göreve çağırarak, Covid vakalarını gizleyen işverenler hakkında cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Koronavirüs pandemisinin başından bu yana sık sık gündeme gelen hastalığa yakalanan işçi ve emekçilerin durum, salgın 2,5 yılı geride bırakırken bir kez daha gündeme geldi. Büyük ve orta işyerlerinde çalışan ve pozitif olan vakaların işten atılma tehdidi ile zorla çalıştırıldığı, yalnızca birkaç günlük izalasyonlar yapıldığı, bazı yerlerde de hızlı antijen testleri ile pozitif vakaların gizlendiği öne sürüldü. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yaptıkları açıklamada, toplumda olduğu gibi işyerlerinde de Covid-19’a yakalanan işçi sayısının giderek arttığına dikkat çekildi. Açıklamada “Birçok küçük ve orta ölçekli özel işletmelerde Covid-19 tanısı pozitif olan vakalar işten atılma tehdidi ile zorla çalıştırılmakta, büyük ölçekli bazı işletmelerde ise hızlı antijen testi ile pozitif tanı alan vakalar gizlenmekte, iki- üç gün izole etmekte ve hiçbir önlem almadan üretime devam edilmektedir” denildi.

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KPSS skandalına tepki yağıyor

    Hollanda: Su sıkıntısı yaşıyoruz

    KPSS iddialarına ilişkin Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

    KHK’lıların itibar ve hakkını iade edeceğiz

    Sebze fiyatında rekor artış

    “Üzümümüz dalda kaldı”

    Eğitim göçü “tersten” başladı

    TÜİK: 79,6 ENAG: 176,04

    Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki

    Hekimlerin yurtdışına gidişinde yeni rekor

    Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi

    İşverenler vakaları gizliyor mu?

    Vergi, harç ve cezalara tarihî zam geliyor

    Dolar 18'i aştı

    Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?

    AYM: Barış akademisyenlerine ceza hak ihlali

    DDK’dan KPSS açıklaması: Problemli bir durum var

    Ethem Sancak Vatan Partisi’nde

    Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

    2022-KPSS'yle ilgili incelemeler başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL zulmünde yeni ihraçlar
    Genel

    Eğitim göçü “tersten” başladı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Senin ne kıymetin var ki...”
    Genel

    “Üzümümüz dalda kaldı”
    Ahmet BATTAL

    Din hürriyeti ve kılpayı barış -2
    Genel

    Sebze fiyatında rekor artış
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler gelsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerirlere karşı derhal tedbir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.