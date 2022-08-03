İşverenler vakaları gizliyor mu?

Hekimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i göreve çağırarak, Covid vakalarını gizleyen işverenler hakkında cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Koronavirüs pandemisinin başından bu yana sık sık gündeme gelen hastalığa yakalanan işçi ve emekçilerin durum, salgın 2,5 yılı geride bırakırken bir kez daha gündeme geldi. Büyük ve orta işyerlerinde çalışan ve pozitif olan vakaların işten atılma tehdidi ile zorla çalıştırıldığı, yalnızca birkaç günlük izalasyonlar yapıldığı, bazı yerlerde de hızlı antijen testleri ile pozitif vakaların gizlendiği öne sürüldü. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yaptıkları açıklamada, toplumda olduğu gibi işyerlerinde de Covid-19’a yakalanan işçi sayısının giderek arttığına dikkat çekildi. Açıklamada “Birçok küçük ve orta ölçekli özel işletmelerde Covid-19 tanısı pozitif olan vakalar işten atılma tehdidi ile zorla çalıştırılmakta, büyük ölçekli bazı işletmelerde ise hızlı antijen testi ile pozitif tanı alan vakalar gizlenmekte, iki- üç gün izole etmekte ve hiçbir önlem almadan üretime devam edilmektedir” denildi.