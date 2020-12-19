İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı

İsviçre, Pfizer ve BioNTech'in aşısına, dünyada ilk "standart prosedürlerde" onay veren ülke oldu.

Swissmedic'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm yaş gruplarından elde edilen verilerin, aşının "yüksek etkinlik ve güvenlik şartlarını" karşıladığını gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, aşıya acil kullanım için değil, "standart prosedürler" kapsamında onay verildiği ve bunun da dünyada bir ilk olduğu vurgulandı. Swissmedic Direktörü Raimund Bruhin, onay sürecinde titizlikle hareket ettiklerini belirterek, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının "güvenlik, etkinlik ve kalite" kriterlerini karşıladığını belirtti. "Hastaların güvenliği önemli bir ön şarttır" Bruhin, "Hastaların güvenliği, özellikle aşıların ruhsatlandırılması söz konusu olduğunda önemli bir ön şarttır" ifadesini kullandı. İsviçre, Pfizer ve BioNTech aşının yanı sıra, Moderna ve AstraZeneca’nın geliştirdiği COVID-19 aşıları için toplam 15,8 milyon doz sipariş verdi.

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.