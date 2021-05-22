İyi yaşlanmak için günde 10 bin adım

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günde 4 bin 400 adım atmanın ölüm riskini ciddî oranda azalttığını gösteren araştırmayı değerlendirdi.

Müftüoğlu, “Paslanmamak için her gün en az 5 bin adım. Yağlanmamak için her gün en az 7 bin 500 adım. İyi yaşlanmak için günde ortalama 10 bin adım” dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Dr. I-Ming Lee bir toplum sağlığı uzmanı. ABD’de, ülkenin ünlü hastanelerinden birinde, Brigham and Women’s Hospital’da görev yapıyor” bilgisini paylaştı. Müftüoğlu, şöyle devam etti: “Dr. Lee 2019’da yayımladığı bu çalışmada ortalama yaşı 72 olan 16 bin 741 kadının yürüme aktivitelerini 4 yıl boyunca aralıksız izlemiş. Bu ‘70’lik hanımlardan’ günde ortalama 4400 adım atanların ölüm risklerinde, 2000 adım atanlara oranla yüzde 41 azalma olduğunu belirlemiş. İşin püf noktası tam da burada başlıyor.

Müftüoğlu, Dr. Lee’nin yaptığı o çalışmada ölüm riskini en fazla azaltan adım sayısının 7 bin 500 - 8 bin 500 aralığında olduğunu net olarak gördüğünü ve gösterdiğini söyledi.