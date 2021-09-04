Kadınlar psikolojik şiddetle karşılaşıyor

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Saliha Güler, kadınların bazen şiddet türlerinin hepsine birlikte maruz kalabildiğini belirterek, “Her ne kadar fiziksel şiddet daha çok konuşulan bir şiddet türü olsa da günlük yaşamda en sık karşılaşılan şiddet tipi psikolojik şiddet.” ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden yapılan açıklamayla kadınların karşılaştığı şiddet ve psikolojik şiddetin şifrelerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Saliha Güler, kadınların maruz kaldığı şiddete dair bilgi verdi. Psikolojik şiddetin toplum içerisinde ya da özel alanlarda başka bir kişiyi aşağılamak ve kontrol etmeyi amaçlayan çeşitli davranışlar olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti: “Psikolojik şiddet örnekleri arasında ise sürekli eleştirmek, şantaj, diğer kişinin utanmasını sağlayacak bir şeyler söylemek ve hizmetlere erişimi kısıtlamak da psikolojik şiddet türleri arasında yer alır. Kıskançlık da psikolojik şiddetin bir türü olup, şiddet uygulayan partnerin flört ilişkisi yaşadığı kişinin hayatındaki diğer kişileri kıskanması durumudur.

AA

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