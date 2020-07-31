"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayram tavsiyeleri

31 Temmuz 2020, Cuma 10:00
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulus, kalp-damar hastaları ile yüksek tansiyonu bulunanlara, Kurban Bayramı'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol yeşillik ve taze salata yemeleri tavsiyesinde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi.

 

Fazla tuz miktarının kan basıncında aşırı yükselmelere yol açabileceğine işaret eden Ulus, sözlerine şöyle devam etti:

"Fazla tuz tüketimi, beyin kanaması, felç ve kalp krizi riskini artırmaktadır. Kurban Bayramı gibi dönemlerde bu ölçü bazen kaçabilmektedir. Bu dönemde aşırı et tüketimi, bu hastalarda kanda kolesterol yükselmesinin yanında bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.

Yağlı ette doymuş yağlar fazla miktarda bulunur. Kalp-damar hastaları ile hipertansiyonu bulunanlara, kurban etini az miktarda, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri ise daha fazla tüketmelerini öneriyoruz. Alınan yüksek miktarda ete ilaveten, bunları tuzlu olarak tüketmek de hastalarda sorun oluşturuyor."

"Yağsız et tüketilmeli'

Koroner kalp hastalığı olan diyabetik ya da hipertansiyon hastalarının Kurban Bayramı'nda miktar olarak az ve özellikle yağsız etleri tercih etmelerinin sağlık açısından faydalı olacağını belirten Ulus, kalp-damar hastalığı için zararlı olduğu ispatlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılmasını önerdi.

Ulus, şunları kaydetti:

"Yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan, kurban etini tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesini öneriyoruz.

Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Bu nedenle bir öğün bile olsa yüksek karbonhidratlı, kızartmalı ve yağlı yemek anlamına gelen aşırı ağır bir yemek, kalbimizi zorlayabilir. Hastalarımız diyetlerine Kurban Bayramı süresince de devam etmeli ve ağır yemeklerden kaçınmalı."

Prof. Dr. Ulus, aşırı tatlı tüketiminden de kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, "Tatlı tüketilecekse hafif sütlü tatlılar tercih edilmeli ve gün içinde 2-2,5 litre su tüketilmeli." dedi.

Ulus, ayrıca bayramda ikramlarla birlikte artan çay ve kahve tüketiminin de uykusuzluk, kalp ritim bozukluğu, mide problemleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 689
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

    Fahrettin Koca verileri açıkladı: 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

    Türkiye'nin en derin gölü alarm veriyor

    Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

    Foça'da tekne battı: 4 ölü

    Netanyahu ile Gantz arasında tartışma

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1152 ölüm daha

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    'Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor'

    Tatilciler dönüş yolunda

    İmamoğlu: İstanbul'da 130 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracağız

    Muharrem İnce yeni parti iddialarına yanıt verdi

    Rusya, koronavirüs aşısı için Ekim ayını işaret etti

    Fahrettin Koca'dan 'tatil' uyarısı

    İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

    İnanç grubu temsilcileriyle bayramlaşan İmamoğlu: Bu zenginliği büyüteceğiz

    Bilim Kurulu Üyesinden 'ikinci dalga' uyarısı

    Türkiye'de salgın döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

    Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    Genel

    Şırnak'ta 300 yıllık örnek gelenek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mehmet Özkan Ağabeyden bayram mesajı
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    H. Muharrem OKUR

    Üç gül takdim ediyoruz
    M. Said ZEKİ

    Hak ve adaletten dönüş yoktur
    Mehmet ÇETİN

    İbretli aşınmalar
    Rifat OKYAY

    Tarif edemediğim bir toplum
    Genel

    Yurt dışı kurbanlarımız kesildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.