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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

"Kapsamlı Kanser Araştırma Merkezi" açılacak

14 Ocak 2020, Salı 15:32
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Kapsamlı Kanser Araştırma Merkezi" açılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yerli ve milli ilaç geliştirme çalışmalarını hızlandırmak, klinik araştırmalar yapmak ve uluslararası ilaç Ar-Ge sektörü ile ortak çalışmalar yürütmek amacıyla "Kapsamlı Kanser Araştırma Merkezi" açılacak.

Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yaptığı açıklamada, kanser araştırmalarını uluslararası düzeye çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Altuntaş, Türkiye'nin klinik araştırmalarda dünyada ilk 10 ülke arasında olmasını arzuladıklarını, dünyada gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının da yüzde 3'üne ulaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin kanser, hematolojik kanserler, kök hücre nakli tedavileri ve yönetimleri bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır düzeyde olduğu değerlendirmesinde bulunan Altuntaş, "Örneğin ülkemiz, kemik iliği naklinde sayısal ve niteliksel olarak Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının üzerindedir." dedi.

Altuntaş, kanser hastalarının yüzde 50'sinden fazlasının standart yöntemlerle tedavi edilebilir durumda olduğunu belirterek, "Ülkemiz, kanser ilaçlarını geliştirebilecek ve üretebilecek potansiyele sahiptir." diye konuştu.

Akademik Kapsamlı Kanser Merkezlerinin klinik araştırmalar yapan en üst düzey akademik yerler olduğunu dile getiren Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Türkiye'nin önemli bir akademik kapsamlı kanser merkezi olduğunu söyledi.

"Ülkemizin kanser alanında önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak"

Üç yılı aşkın bir sürede yaklaşık 150 uluslararası Faz II/III klinik araştırmasnı başarı ile tamamladıklarını anlatan Altuntaş, "Şimdi Kapsamlı Klinik Araştırma Merkezi'ni açacağız. Merkezin açılışı ile ülkemizin kanser alanında önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak." dedi.

Altuntaş, Kapsamlı Klinik Araştırmalar Merkezi, kanser alanında klinik araştırmaların tasarlanmasından tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel, lojistik ve eğitim desteği sağlamak için mükemmeliyet merkezi felsefesinde çalışmak üzere kurgulandığını ifade etti. Altuntaş, şunları kaydetti:

"Burada, ülkemizin yerli ve milli ilaç geliştirme programı kapsamında yeni kanser ilaçlarının gelişimini hızlandırmak, kanser alanında hem etik kurul onaylı lokal klinik araştırmaları hem ulusal çok merkezli randomize kontrollü çalışmaları hem de endüstri destekli uluslararası çok merkezli klinik araştırmalar gerçekleştirilecek. Merkez, uluslararası standartlara uygun fiziki ve personel alt yapısı ile araştırmacıya kanser alanında her türlü danışmanlık veren ve destek sağlayan, yüksek kalitede klinik araştırmaların yürütülmesine olanak tanıyan klinik araştırmalar konusunda gerekli personelin eğitimini yapabilecek özellikte olacak."

'Dünyadaki pazar büyüklüğü 120 milyar dolar'

Prof. Dr. Altuntaş, uluslararası düzeyde kanser araştırmaları için insan kaynağı yetiştirilmesi, fiziksel ve teknik alt yapının geliştirilmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve alanda deneyim kazanmak üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bundan sonra yerli ve milli kanser ilaç üretimi için klinik araştırma alt yapımız daha hazır bir durumdadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin klinik araştırma ve Ar-Ge alanında büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Altuntaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, ilaç pazarı büyüklüğüne göre ilk 15 ülke içinde olmasına rağmen klinik araştırma sıralaması bakımından 31-37 arasında değişmektedir. Dünyada yapılan klinik araştırmalardaki payımız ise yüzde 0,7-1 arasındadır. Dünyadaki pazar büyüklüğü 120 milyar dolar ancak şu anda Türkiye'nin klinik araştırmalardan aldığı pay 150 milyon dolar. Tüm veriler değerlendirildiğinde ise ülkemizin potansiyeli ilk 10, yüzde 3 diliminde ve 4 milyar doların üzerindedir. Kapsamlı Kanser Merkezleri, sağlık turizminin alt yapısı için de çok önemli. Klinik araştırmalar sağlık turizm açısından da bir cazibe merkezi olmamıza katkı sağlayacaktır. Sağlık turizmi için 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insan ve 67 ülke potansiyelimiz mevcut. Klinik araştırmalar sayesinde de ülkemizin ve dünyanın seçkin hastane ve ünitelerinden biri olması için projeler geliştirebiliriz."

AA

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