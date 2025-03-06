Karadeniz obezitede birinci

Lokman Hekim Akay Hastanesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinliği düzenledi.

Obez olarak yaşlanıyoruz - Kronik hastalıklar obeziteyle bağlantılı - Fast food öğrenme bozukluklarına yol açıyor Obezitenin vücut üzerindeki etkileri ve sağlığa olan uzun vadeli sonuçları, alanında uzman hekimler tarafından anlatıldı. Lokman Hekim Akay Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adnan Bulut, yaptığı açıklamada, obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: ”Türkiye obezitede Avrupa’da Dünya Sağlık Örgütü standartlarında birinci sıradadır. Türkiye Çalışma Grubu’nun yayınladığı veri kapsamında Türkiye özelinde obezite oranı yüzde 37 oranıyla Karadeniz Bölgesi özellikle Doğu Karadeniz 1’inci sırada, yüzde 33’lerle Orta Anadolu 2’nci sırada, yüzde 33’lerde Marmara ve Ege Bölgesi 3’üncü sırada yer alıyor” Haber Merkezi

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