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3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

‘Kısıtlamalar geri gelebilir’

02 Eylül 2020, Çarşamba 17:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik’deki habere göre Son dönemde vak’a sayısının artmasının endişe verici olduğunu belirten Kara, önümüzdeki zamanlarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade etti. Vak’a sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışan- larının da öldüğünü ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti. Kara, “Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız” dedi. Aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyleyen Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, tedbirlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü, ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.

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Veriler gizleniyor: Günde 400 yeni vak’a

Türkiye’de korona virüsü salgını kapsamında 1 Haziran’da açıklanan ‘normalleşme takvimi’ sonrası yükselişe geçen vaka sayıları, Kurban Bayramı süreci de dahil olmak üzere turizm sezonunun açılmasıyla başlayan toplumsal hareketlilik nedeniyle daha da arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un turizmde ‘güvenli bölge’ olarak açıkladığı şehirler arasında yer alan ve 1 Temmuz itibariyle başta Rusya ve Almanya’ dan turist kabul eden Antalya, geçen günlerde havalimanı dış hatlarda turistlerin oluşturduğu kalabalığı gösteren fotoğraf ile gündeme gelmişti. Yurt dışı uçuşları sonrası son iki ayda 951 bin 82 turistin geldiği şehirde vaka sayıları artış gösterirken, yoğun bakım üniteleri de dolmak üzere. Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, “Vak’alar 1 Haziran’dan önceki rakamların çok üzerine çıktı. Günde ortalama 300-400 arası yeni vak’a ortaya çıkıyor. Yoğun bakımlarda doluluk riskli seviyeye ulaşmak üzere” dedi.

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