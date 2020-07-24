Kızartma yağları sürekli denetlenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağların denetimleriyle ilgili soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılında 256 denetim yapıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yapılan denetimlerde 22 numunede asit sayısı, 8 numunede ise polar madde olmak üzere 30 numunenin olumsuz sonuçlandığını bildirdi. Gürer, “Kızartma yağlarında polar madde ve asit sayısı tespit edilmesi amaçlı denetim yapılması kapsamında 2018 yılında kaç iş yeri denetlenmiştir? 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem yapılan işletme sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi. 1 yıl içinde sadece 256 numunede denetim yapılmış olmasının, denetimle ilgili beklentilerin altında kaldığına işaret eden Gürer, “Oysa konu insan sağlığını birinci dereceden etkileyen, sürekli denetim yapılması gereken bir sorundur. Sayın Bakanın verdiği yanıta göre 256 denetimde 30 numune sorunlu çıkmış.Öte yandan sorunlu çıkan numuneler için uygulanan yaptırımların da caydırıcı olmadığı bilinen bir gerçektir” dedi. Ankara- Recep Gören

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