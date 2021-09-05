Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 arttırıyor

ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin Gazi İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021’nin Mart ayları arasında Kovid-19 teşhisi konulan 90 bine yakın ve teşhis konulmamış 1,7 milyon dolayında kişinin verileri incelendi.

Araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Kovid-19 geçirmemiş kişilerle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yetmezliği riskinin yüzde 30, “son dönem böbrek yetmezliği” riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi. AA

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