Kovid-19 direncinde dünyada altıncıyız

Türkiye, dünyada kuzey yarım küre kış mevsimine girerken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı direncin en yüksek olduğu ülkeler listesinde 6. sırada yer aldı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Kovid-19 Direnç Listesi’ni yayımladı. Bloomberg, dünya ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesini ve hamlelerini, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşılama oranı, genel ölüm oranı ve seyahati yeniden başlatma gibi göstergeleri kullanarak derlediği sıralamayı güncelledi. Salgının başından bu yana belli aralıklarla farklı kriterlere göre dünyanın önde gelen ülkelerini sıralayan Bloomberg’in son listesinde, Türkiye, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek, 19. sıradan 6. sıraya yerleşti. AA

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