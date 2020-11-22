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23 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kovid-19 salgını TV’ye ilgiyi arttırdı

22 Kasım 2020, Pazar 23:21
Yapılan bİr araştırmaya göre, Kovİd-19 salgını televİzyona ve haber kanallarına İlgİyİ arttırdı ve marttan bu yana televİzyon İzlenme oranı yüzde 23 arttı.

Yapılan araştırmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının televizyona ve haber kanallarına olan ilgiyi arttırdığını ortaya koyuyor. 21 Kasım “Dünya Televizyon Günü” kapsamında, dünyada en çok televizyon izleyen ülkeleri, izleyicilerin hangi yaş ve eğitim düzeyinde olduklarına ilişkin veriler derlendi. Birleşmiş Milletler (BM), 21 ve 22 Kasım 1996’da, önde gelen medya figürleriyle değişen dünyada televizyonun artan önemini tartışmak ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştirebileceklerini değerlendirmek üzere BM himayesinde bir araya gelinen ilk “Dünya Televizyon Forumu”nu düzenledi. BM’ye göre televizyon, en büyük video tüketimi kaynağı olmaya devam ediyor. BM, bir araştırmaya atıfta bulunarak, “Dünyadaki televizyon bulunan hane sayısının 2023’e kadar 1 milyar 740 milyona yükseleceğini” belirtiyor.

En çok Türkİye televİzyon İzlİyor

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle haber kanallarının daha çok izlenmeye başlandığını ve mart ayının başından itibaren televizyon izlenme oranının yüzde 23 arttığını belirtti. RATEM, abonelik gerektirmeyen ve ücretsiz yayın yapan kanalların en çok Türkiye’de izlendiğini ve Türkiye’nin bu konuda dünyada lider olduğunu ifade etti.

Eğİtİm düzeyİ arttıkça tv İzleme süresİ azalıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), 2018’de yayımladığı “Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması” ile Türk halkının televizyon izleme oranlarını, yaş grubu ve eğitim düzeylerini paylaştı. Araştırma, eğitim düzeyi arttıkça ortalama televizyon izleme gün sayısı ve süresinin azaldığını ortaya koydu. RTÜK’ün 2018 verilerine göre, yüksek düzeyde eğitim sahibi kişiler günde yaklaşık 3 saat ve ayda ortalama 24 gün televizyon izlerken, düşük düzeyde eğitimliler ayda 28 gün ve günde 4 saat ekran başında duruyor. “Haberler” ayda 24 gün ile en çok izlenen program olurken, aylık ortalama 15 gün ile “Yerli Diziler” ikinci sırada yer alıyor. Bu iki program türünü ise “Spor Programları” takip ediyor. Televizyonu yaklaşık günde 4 saat ile en çok 45 yaş ve üstü kişiler izliyor. 15-24 yaş arası gençler televizyon önünde günde 3 saatten az bulunuyor. Televizyon, en yoğun olarak 18.00-21.00 ve 21.00-24.00 saatleri arasında izleniyor. Düşük düzeyli eğitimliler en çok haber ve kuşak programları izlerken, yüksek eğitimliler haber ve dizi izliyor. Ankara - aa

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