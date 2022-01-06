Kovid-19’u hafif geçirenlerde de hasar oluşabiliyor

“European Heart Journal” adlı dergide yayımlanan Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi’nin araştımasına göre; Kovid-19’un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tesbit edildi.

Araştırma kapsamında, yaşları 45 ile 74 arasında değilşen hastalık geçirmiş 443 kişi incelendi. Araştırma buldularına göre; hastalığın hafif ilerlediği kişilerde ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldüğü belirtildi. Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi. Haber Merkezi

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