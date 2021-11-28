‘Kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp damar hastalıkları, kronik nörolojik hastalıklar ve benzeri sağlık problemlerinde ciddî bir artış olduğunu söyledi.

Bu olumsuz gelişmenin birinci sebebinin insülin direnci olduğunu belirten Müftüoğlu, yazısında “Peki, nedir, neyin nesidir bu insülin direnci denen sorunun esası?” sorusunu irdeledi. Müftüoğlu Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Eğer beslenme sisteminizde şeker, beyaz ekmek, pirinç pilavı ve benzeri, un/nişasta zengini besinler (kurabiyeler, börekler, çörekler, poğaçalar), şekerli içecekler (gazlı, kolalı meşrubatlar, meyve suları) gereğinden fazla ise pankreas beziniz -özellikle genetiğiniz de müsaitse- kanınızda aşırı şeker birikimini önlemek için hızla ve bol miktarda insülin üretip kana pompalamaya başlar. Neticede de kanınız adeta bir ‘insülin gölü’ haline gelir. İşte ‘insülin direnci/körlüğü’ problemi de zaten bu noktada başlar” bilgisini aktardı. Haber Merkezi

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