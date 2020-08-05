Kumar belası aldı başını gidiyor

TÜRKİYE VARLIK FONU-SİSAL AŞ ANLAŞMASI İLE MİLLî PİYANGONUN ŞANS OYUNLARI DEMİRÖREN-SİSAL ORTAKLIĞINA DEVREDİLDİKTEN SONRA İLLEGAL OYUNLAR DA SİTEYE YÜKLENDİ

Önlem yerine omuz veriyorlar

Temİz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay: “Bunlar asla oyun değil ve masum değil. Kim ne derse desin bu düpedüz kumar! Yetkililer önlem almak şöyle dursun, bu alanın büyümesine adeta omuz veriyor. Yeni yeni oyunlar, yeni kitleleri bu bataklığa çekiyor.”

15 milyon kişi kumar kıskacında

“Yaklaşık 15 milyon kişi bu oyunları oynuyor. Bu da hemen hemen her 6 kişiden biri demek. Her 1.5 aileden birinde bu kumarı oynayan var demek. Bu oyunu oynayanların 3’te 2’si 18-25 yaş arasında. Bu oran 2008’de yarıyı geçmişti. Demek ki artış sürüyor.”

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Kumar belâsı aldı başını gidiyor

MillÎ Piyango’nun Demirören-Sisal ortaklığına geçmesinden sonra kazı-kazan oyunları adı altında kumarhanelerdeki oyunlara benzer bahis oyunları yüklenmesi tepki topladı.

MillÎ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürütülen şans oyunları, 1 Ağustos’ta Sisal Şans Şirketine devredildi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından hali hazırda MPİ tarafından yürütülen işler, 1 Ağustos itibarıyla Demirören-Sisal ortaklığına geçti. Geçişten sonra şans oyunlarının yanında Türkiye’de illegal olan online (çevrimiçi) şans oyunları da www.millipiyangoonline sitesine yüklendi. Sitede Kazı Kazan oyunları adı altında ilk kez internetten oynanabilecek olan 15 farklı oyun bulunuyor. Bu oyunlarda 50 TL’ye kadar bahis yatırılabiliyor. Sesler, görseller ise kumarhanelerde (casino) bulunan makinelerle benzerlik gösteriyor. Site bulunan oyunlardan biri seçildiğinde başka bir sayfaya yönlendiriyor. “Kazı Kazan” oyunları adı altında kumarhanedeki oyunlara benzer bahis oyunları olarak sunulması tepki çekiyor.

Sanal kumarda ergenliğe dikkat

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gül Eryılmaz, sanal kumar bağımlılığının kumar bağımlılığından bir farkı olmadığını söylemişti. Eryılmaz, “Sanal kumar bağımlılığı, kumar bağımlılığından ayrı bir hastalık ya da davranış değildir. Kumara erişimde farklı bir yol olan internetin kullanılması söz konusudur. Çağımızda teknolojinin yaygınlaşması, internetin kullanımını kolaylaştırmış olsa da bu davranışa katkıda bulunabilir. Daha ziyade online kumar, kumar oynamanın farklı bir erişim biçimidir. Kumar bağımlılığı genellikle ergenlikte başlamaktadır” demişti.

Adeta özendiriliyor

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay gençlerin şans oyunlarıyla zehirlendiğini belirterek, “Devlet bu oyunları sadece oynatmakla kalmıyor, adeta özendiriyor” demişti. Milyonlarca kişinin bu oyunları oynadığını söyleyen Bilal Ay, “Bugün Türkiye’de adına şans oyunu ya da bahis denilen oyunları oynayanların sayısının 14 milyon olduğunu öngörüyoruz. Üstelik adını vermek istemediğim birini oynayanların 3’te 2’sini 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Bu tarz oyunlara başlama yaşı 18’in altına inmiş durumda. Zaten +18 yazısı dışında da neredeyse hiçbir tedbir yok” diye konuşmuştu.