Kumar reklâmları endişe verici

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman,son zamanlarda görsel ve işitsel medyada artan bahis reklâmları halk nezdinde tepki ve endişe ile takip edildiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplandırması isteğiyle Meclis Başkanlığına yazılı önergesi verdi.

Sigara, alkol ve uyuşturucu kadar kumarın da insan sağlığını olumsuz etkilediği, intihara kadar varabilen sonuçlarının olduğunu söyleyen Karaduman, “Çocuk yaştaki izleyicilerin yayın akışı esnasında kumarı özendiren içeriklerle sıklıkla karşılaşması endişe vericidir” dedi. Karaduman soru önergesinde Ersoy’a şu sorular yönetti: “RTÜK’ün paydaşların hak, menfaat ve değerleriyle bağdaşmayan bahis reklamlarının düzenlenmesine ilişkin bir çalışması olacak mıdır? Yayınlanan reklam içerikleri toplumun hak, menfaat ve değerleri gözetilerek mi onaylanmaktadır? Söz konusu reklâm içeriklerinin çocuk izleyiciye etki etmemesi için alınan tedbirler var mıdır? Reklam yayınlarken hassasiyet gözetmeyen kanallara bugüne kadar ne gibi cezai işlemler uygulanmıştır?” Ankara – Recep Gören

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