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6 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

KYK yurdunda domuz eti çıktı

05 Ekim 2024, Cumartesi 20:28
DÜZCE’DE FAALİYET GÖSTEREN VE KYK YURTLARINA YEMEK HİZMETİ SUNAN FİRMANIN ÜRETTİĞİ ROSTO KÖFTEDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ.

Düzce’de, KYK yurtlarına yemek hizmeti sunan bir şirketin hazırladığı köftede domuz eti tespit edildi. Yemek firmasının sahibinin, AKP Düzce İl Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yaptığı ve yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde, öğrencilere yemek sunan bir firmanın adının geçmesi yankı uyandırdı. Düzce’de faaliyet gösteren firmanın ürettiği rosto köftede domuz eti tespit edildi. KYK yurtlarında yemekhaneyi işleten firmanın yemeklerinde tespit edilen domuz etini, yurt öğrencilerinin tüketip tüketmediği henüz netlik kazanmazken, üniversite öğrencileri durumdan şikayetçi. Firma sahibinin AKP Düzce İl Başkanlığında Sosyal İşler Başkanı olarak görev aldığı örenildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURUSU

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2024 (güvenilirgida.tarimorman.gov.tr) yayınlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu uygulama tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. 28. Kamuoyu Duyurusu ile 02.01.2024 tarihinden önceki kamuoyu duyurusuna kadar olan süredeki 523 firmaya ait 961 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur” denildi.

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