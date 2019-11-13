Mavi Balina ölüme götürüyor

Son dönemde artış gösteren intihar vak’alarını araştıran komisyon sunduğu raporda, Türkiye’de Mavi Balina dolayısıyla intihar ettiğinden şüphelenilen genç sayısının 150 civarında olduğu bildirildi.

“Sanal ölüm tuzağı” olarak da adlandırılan “Mavi Balina” ile bağlantılı olduğu iddia edilen intihar vak’alarının son dönemde Türkiye’de de artış göstermesinin ardından altı ay önce TBMM’de kurulan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla ilgili raporunu açıkladı.

Araştırma komisyonu kuruldu

Raporda, Türkiye’de Mavi Balina dolayısıyla intihar ettiğinden şüphelenilen genç sayısının 150 civarında olduğu bildirildi. BBC’de yer alan habere göre, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye’de bağımlılık oluşturan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tesbit etti. Yaklaşık altı ay önce kurulan Komisyon, 12 toplantı yaptı ve onlarca uzmanın görüşüne başvurdu.

Bu oyun dünyayı tehdit ediyor

Bu çalışmanın ardından hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı: “Quote Message: Bu oyuna katılan kişilerden çoğu şiddet ihtiva eden 50 talimatı yerine getirmesi istenmektedir. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca oyunu oynayanın kimseyle görüşmemesi, yüksek sesle müzik dinlemesi gibi aşamalar yer almaktadır. 50’nci günün sonunda da oyunu oynayana, son aşama olan ‘yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme’ komutu verilmektedir. Bu oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj yaparak oyunda kalmaya zorladıkları belirtilmektedir. Neredeyse bütün dünyayı tehdit eden bu oyun bizim ülkemizde de ciddî kayıplara sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.”