''Memnuniyeti Araştırması" sonuçlandı: Evlilik ve aile mutluluk sebebi...

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2018'de yüzde 53,4 iken 2019'da yüzde 52,4'e düştü. En yüksek mutluluk oranı yüzde 58,5 ile 65 ve üzeri yaş grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2018'de yüzde 53,4 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 12,1'den yüzde 13,1'e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 57 olarak belirlendi. Erkeklerde bu oran, yüzde 49,6'dan yüzde 47,6'ya düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 65 ve üzeri yaş grubu, 2018'de yüzde 61,2, geçen yıl ise yüzde 58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018'de yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken, 2019 yılında mutluluk oranının en düşük olduğu kesimi yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubundakiler oluşturdu.

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 55,6'sı mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,1 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında ise evli kadınların yüzde 60,2'sinin, erkeklerin ise yüzde 50,6'sının mutlu olduğu gözlendi.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile çocuklar, yüzde 3,8 ile kendisi, yüzde 3,7 ile eş, yüzde 2,5 ile anne/baba ve yüzde 1,6 ile torunlar takip etti.

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 55,4 iken bunu sırasıyla yüzde 52,7 ile yükseköğretim, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 51,8 ile ilkokul, yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunları takip etti.

En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 69,9 olarak belirlendi. Bunu yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,1 ile iş izledi.

En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde oldu

Geçen yıl en yüksek memnuniyet oranı yüzde 75,5 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla yüzde 72,2 ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2019'da yüzde 70 oldu. Kadınlarda bu oran yüzde 70,8 iken erkeklerde yüzde 69 olarak gerçekleşti.