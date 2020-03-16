"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Meslek liselerinde dezenfektan seferberliği

16 Mart 2020, Pazartesi 17:00
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısını 28'den 44'e çıkardı.

Dikkat: Merdiven altı üretimler zehirlenmeye yol açabilir!

Lise öğrencileri artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm okulların hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken bu konuda önemli bir adım attı. 

MEB 81 ilde, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısını artırdı.

Bakanlık, halen üretim yapılan 28 mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısını gerekli yatırımları yaparak 44'e çıkarttı. Okullar hem kendi hem de bulundukları illerin ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de arttırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde önlemleri hızla aldıklarını, ilgili birimlerin Sağlık Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplantılar yapılarak hızla kararlar aldığını ve sürecin koordinasyonunu sağladıklarını ifade etti.

Okulların hijyen ve temizliğinin özellikle bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu konuda da piyasanın koşullarını göz önüne alarak ihtiyaçlarımızı hızla karşılayabilmek için mesleki ve teknik ortaöğretimde temizlik malzemelerinin üretimine ağırlık verdik. Şu ana kadar 28 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz bu sürece çok önemli katkı sağladılar. Arkadaşlarımız üretim yapan okul sayısını artırmak için geçen hafta çalışmalarını tamamladılar ve 16 okulumuz daha üretime başladı. Böylece 44 okulumuz temizlik malzemeleri üretmeye başladılar. Şimdi kapasitemiz daha da arttı. Nisan ayı başına kadar üretim yapabilecek okul sayımızı 100'e çıkartacağız. Çalışmalar gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IMF, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

    CHP Sözcüsü Öztrak: 37. Olağan Kurultay ertelendi

    'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek'

    Meslek liselerinde dezenfektan seferberliği

    Umreden dönen vatandaşlara yakın takip

    'Resmi olmayan bilgilere kulak tıkayın'

    Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerini açıkladı
    📷

    Kalpleri yumuşatan merhamet haberi Bingöl'den

    Çanakkale Şehitleri dualarla yad ediliyor

    'Gizli belge' paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Dünya geneline ilişkin son veriler

    Sınırdaki zorlu bekleyiş 18. gününde

    MSB: 2 terörist daha teslim oldu

    Sürücü kursları sınavları da ertelendi

    Bakan Koca: 'Gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı

    Kaç çiftçi icralık?

    'Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var'

    Bitsin artık bu savaş

    Suriye'ye ilişkin ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz
    Sebahattin YAŞAR

    Buna tesadüf denir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Mikrobun gözünü tanzim eden, seni ihmal etmez!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsten yaratılışın ana gayesine
    📷
    Genel

    Kalpleri yumuşatan merhamet haberi Bingöl'den
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dinî değerler zedelendi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Helâket ve felâket asrının adamı
    Şükrü BULUT

    Cemaat ile cemiyet kavşağındaki dini cemaatlerimiz
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.