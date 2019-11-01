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1 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Musibetler bize ne söyler?

01 Kasım 2019, Cuma 00:17
Bizim Aile Kasım sayısında, ‘musÎbetlerin verdiği mesajlar’ı kapağına taşıyor.

Yakın zamanda gerçekleşen depremlerle birlikte, geçmişte yaşadığımız acı günleri bir kez daha hatırladık. Yaşanan korku ve endişenin yanında ‘akıl sahipleri’nin düşündüğü bir şey daha vardı ‘Musîbetler bize ne söylüyor?’ 

Musîbetlerin hikmeti, taşıdığı mesajları, tarihte ibret alınacak musîbetleri ve musîbetlerin ‘İlâhî birer ihtar ve ikaz’ olması cihetinin de ele alındığı Bizim Aile Kasım sayısında, her musîbet günahlardan dolayı mı gelir? Umumî musîbetlerde zarar gören masumların ne suçu var? gibi sorulara da cevap bulacaksınız.

Evlilikte inanç birliği… 

Bizim Aile’nin bu ayki Evlilik sayfasında, Uzm. Psk. Feyzullah Gürdaş ile ‘Evlilikte inanç birliği nasıl ve neden önemli? Birlikte ibadet etmenin eş ilişkilerine katkıları nelerdir?’ konuları üzerine hoş bir sohbet sizleri bekliyor.

Çocuğunuz ‘Disleksi’ olabilir mi? 

Çocuğunuzun zekâ problemi olmadığı halde okuyup-yazmada ya da sözcükleri, nesne ve kavram isimlerini hatırlamada güçlük mü çekiyor? Bunlar disleksinin belirtilerinden sadece birkaçı. Geleneksel eğitim ortamında, yeterli zekâya ve sosyokültürel fırsata sahip olmasına rağmen, okumayı öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren bir bozukluk olarak tanımlanan ‘Disleksi’ eğitimciler ve aileler için farkındalık oluşturmak adına dergide yerini alıyor.

Dağarcık’ta bu ay 

Özellikle çalışan ya da sağlıklı beslenme alışkanlıklarını dışarıda da devam ettirmek isteyenler için harika ve lezzetli bir çözüm olan ‘kavanozda salata’ yapımının yer aldığı Doğalı Varken, depreme dayanıklı bir dekorasyon için tavsiyelerin bulunduğu Dekorasyon, son dönemde duvar süslemelerinde sıklıkla karşılaştığımız pano yapımının anlatıldığı El Emeğim ve her ay olduğu gibi pratik mutfak bilgilerin yer aldığı Mutfak Kitaplığı sizleri bekleyenler arasında. 

Derginin Kasım sayısında sizi bekleyenler

Musîbetlerin anlattıkları…

Dünya Dönüyor

Musîbetlerin dili

Karikatür 

Gül Bahçesi

Kur’ân’daki ibretli musîbetler

Deprem oldu! Ne yapalım?

Hayatın İçinden

Görmedim, duymadım, bilmiyorum!

Yâ Dâfial- Beliyyât

Osman Yüksel Serdengeçti (1917- 1983)

Bir feministin hikâyesi

Hurma kütüğünün gözyaşları

Nedir bu uyku eğitimi?

Deprem

“Evlilikteki inanç birliği, eş ilişkilerini kuvvetlendiriyor.”

Para nereye kadar?

Çocuğunuz disleksi olabilir!

Kavanozda salata

Ya Mücîr

Depreme dayanıklı bir dekorasyon için…

Örgü pano

Bize bir tutam baykuş gözler lâzım

Küçük balıkları kılçıklarıyla yiyin

Tazarru ve Niyaz-1

Ahir Zaman Tarihi -1/ Osmanlı Modernleşmesi

Keyifli okumalar…

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