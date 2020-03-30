'N95 maske' sadece sağlık personeli için gerekli

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe, N95 maskenin, özel durumlarda sadece sağlık personeli için gerekli olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Twitter hesabından, N95/FFP2 maskenin hangi hallerde kullanılacağına ilişkin hazırlanan görseli paylaştı. N95/FFP2 maske kullanımına ilişkin hazırlanan görselde, sağlık çalışanlarının bu maskeyi "Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan bir kişide solunum yolundan örnek alınması", "nazal kanül ile 2L/dakikadan yüksek oksijen tedavisi", "entübasyon", "kardiyopulmoner resüsitasyon", "solunum sekresyonlarının aspirasyonu", "nebülizer tedavisi kullanımı", Non-invaziv/invaziv ventilasyon", "Bronkoskopi vb. aerosol oluşturan işlemler" esnasında kullanabilecekleri belirtildi. Görselde, bu durumlar dışında maske kullanımına gerek olmadığı ifade edildi. AA

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