Nüfus artış hızı en düşük seviyede

Ankara’da düzenlenen ‘Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de nüfus artış oranının azaldığını ve bunun arttırılması için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, “Doğurganlık hızımız düşüyor, yaşlı nüfus oranı yükseliyor” dedi ve şu bilgileri aktardı: “Dünya genelinde ortalama 2,32 olan doğurganlık hızı Türkiye’de 1,51’e geriledi. Tarihin en düşük noktası olan 1,51... 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranımız da yüzde 10.2’yi geçmiş durumda. Bakıma ihtiyaç duyan çocukların sayısı azalırken, yaşlı bakımına bağlı ihtiyaçların artması demek. Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerindeki bütçe ihtiyacının artması demek. İlk evlilik yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda ise 25.7 düzeyinde. İlk doğumda ortalama anne yaşı 27’ye ulaşmış durumda.” AA

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