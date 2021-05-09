O ilâç Kovid-19 tedavisinde artık kullanılmayacak

Sıtma hastalığı tedavisinde kullanılan ve Koronavirus tedavisinde de verilen hidroksiklorokin ilacı Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarıldı.

Söz konusu ilâcın yan etkileri ve tedaviye katkıda bulunup bulunmadığı uzun süredir tartışılıyordu. 15 Nisan 2020 tarihindeki basın toplantısında hidroksiklorokini dünyada en yaygın kullanan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vak’alarda Hidroksiklorokin ilâcını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilâçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok” demişti. Dünya Sağlık Örgütü de (WHO), 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada hidroksiklorokinin yan etkilerinin yanı sıra tedavide herhangi bir etkinliğinin olmadığını duyurmuştu.

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