Obez sayısı Kovid-19’lu sayısından fazla

Koronavirüs salgını beslenme alışkanlığını ve uyku düzenini de değiştirdi.

Yapılan araştırmalar, atıştırma sıklığının yüzde 45 arttığını, evde sık yemek pişirme oranının yüzde 33’lerden yüzde 80’lere yükseldiğini, gıda takviyesi kullanım oranının yüzde 51’den yüzde 60’a çıktığını ve uyku düzeninin yüzde 75 oranında bozulduğunu ortaya koydu.

Sputnik’deki habere göre beslenme alışkanlığındaki değişimin obeziteyi tetiklediğini dile getiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ekici, “Obezite, koronavirüsten hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda artırıyor. Kovid-19 ve obezite birlikteliği artık acil bir durum olarak kabul ediliyor” diye konuştu.

Ekici, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm dünyadaki koronavirüs enfeksiyonuyla rakamsal olarak obeziteyi karşılaştırdığımızda obez birey sayısı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan birey sayısından çok daha fazla. Sağlıklı beslenme, egzersiz çok önemli”