Okul çağında sağlığa dikkat

Sağlıklı bir eğitim hayatının okul öncesi yapılacak sağlık taramalardan geçtiği konusunda anne ve babaları uyaran, Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Aslı Cömertpay ve Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Birgül Bayoğlu, yıl boyu çocukların sıkça karşılaşabileceği okul hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Ders zilinin çalmasıyla hastalıklar da görülmeye başlandı. Sürekli akan bir burun, özellikle efor ile artan küçük öksürükler, iştahsızlık, halsizlik, dirençli ateşler anne-babaların uykularını kaçırmaya şimdiden başladı bile. Okula başlayınca artan hastalıklar hem çocuklar hem de aileleri için ciddî birer sorun haline gelebiliyor. Hastalıklar konusunda şu tedbirlerin alınması istendi: Eğer çocuğunuzda 2 günden uzun süren ateş, 7 günden fazla süren burun akıntısı, gözde iltihaplı akıntı, burun tıkanıklığı, kulak veya baş ağrısı, boğaz ağrısı varsa doktorunuza başvurmanız gerekir. Grip hastalığı bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha ağır seyirli, hatta ölümcül seyredebilir. Gribin tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Bazı durumlarda antiviral ajanlar kullanılabilir. Ankara – Recep Gören

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